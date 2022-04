Rádio com cobertura nacional e internacional vai custar 150 milhões

150 Milhões de kwanzas é o valor que poderá custar, para abrir uma rádio em Angola, com cobertura Nacional e Internacional informou o Ministro das Telecomunicações tecnologia de informação e comunicação social, durante o debate sobre a proposta que altera a lei sobre o exercício da actividade de Radio-difusão que prevê a concessão e licença de rádios comunitárias por um período de três anos, passou esta Sexta-feira, na generalidade com 118 votos do MPLA e 40 abstenções da UNITA, que teme que as rádios sejam tomadas pelo poder político.

Reportagem de Edna Cabral