Eleições: D. Jaca apela á moderação, respeito e sentido democrático

A Igreja em Angola saúda a decisão de convocar eleições para o próximo dia 24 de Agosto e convida a todos para que este exercício de cidadania seja vivido com moderação, responsabilidade e sentido democrático, disse em entrevista ao Vatican News, o Presidente da Comissão Episcopal da comunicação Social da CEAST e Bispo de Benguela, Dom António Francisco Jaca.

“A Igreja convida aos participantes no processo eleitoral à moderação e responsabilidade, fazendo escolhas em razão de programas dos partidos, para desenvolver a Nação” considera Dom António Jaca que também admite que muitas vezes se tem perdido tempo com questões periféricas, fazendo atenção a pessoas e não aos seus programas, que sempre devem estar virados ao desenvolvimento do País, que interessa a todos os angolanos.

O prelado exortou ainda aos angolanos a viver o processo eleitoral como um normal momento de festa: “em democracia normal há alternância, há eleições e os partidos políticos fazem a sua normal actividade política”, reiterou Dom Jaca, enfatizando que “o desejo da Igreja em Angola é que tudo se faça com moderação, com respeito e sentido democrático”. O Bispo de Benguela não deixou de apelar sobretudo aos responsáveis de, no exercício do seu direito de fazer militância e votar, procederem com prudência para não darem a percepção de algum alinhamento específico do grupo a que pertencem ou da própria Igreja.