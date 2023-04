Apelos a paz social em mais um dia da paz

O País parou para celebrar XXIº aniversário do alcance da paz e da Reconciliação.

Nesta ocasião vários prelados falaram dos ganhos e apontaram os caminhos para uma paz mais edificadora.

O Arcebispo de Saurimo aconselha o executivo a transformar as instituições do Estado em republicanas para O Bem-estar dos angolanos estaremos longe Da paz e Da reconciliação efectiva.

“ A minha qualidade de cidadão, de filho e filha desta terra, de político, de governante, de religioso, líderes religiosos, minha qualidade de Cristão, como é que nós estamos a trabalhar para podermos fazer render os nossos talentos, pelo bem do País, pela Paz e pela Reconciliação Nacional”.

Dom Imbamba não esqueceu de agradecer todos os esforços levados a cabo no âmbito da reconstrução do País, são evidentes os ganhos da paz no campo da reconstrução material” mas essa reconstrução material se não for acompanhada com a reconstrução espiritual estamos a construir sobre a areia, a verdadeira reconstrução somos nós que temos que nos reconstruir, temos que nos refazer, mudar as nossas mentalidade, as nossas atitudes ruim, as mas praticas e tudo aquilo que leva ao definhamento social do nosso país e do nosso caminhar”.

Dom Imbamba falou dos ganhos da paz na missa celebrada nesta terça-feira na Diocese do Lwena onde celebrou a missa crismal com todos os sacerdotes no dia em que renovam os compromissos sacerdotais.

Dom Imbamba falando ao clero diocesano do Lwena e não falou começou por falar da importância da Semana Santa” com Jesus Cristo queremos aprender a amar o Pai, a escutar, a nos interessar pelo bem dos irmão e de todos aqueles que connosco partilham a existência”.