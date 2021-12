Partiu para casa do Pai o Jornalista Salgueiro Vicente

A informação foi confirmada na manha desta Quarta-feira por um dos familiares.

Até ao momento desconhece-se as causas da morte, mas os Serviços de Investigação Criminal já conduziram o corpo a morgue do hospital Maria Pia.

Nesta Terça-feira, trabalhou na sua normalidade.

Salgueiro Ulombe Vicente nascido no Huambo em Fevereiro de 1986.

Este profissional do jornalismo angolano já trabalhou na Angop-Huambo, foi pioneiro no projecto Ecclesia no Huambo e mais tarde veio para os Estúdios centrais da Ecclesia em Luanda.

Salgueiro Vicente sonhava com um País livre das injustiças sociais, e das assimetrias regionais, era notório nas suas reportagens.

Jornalista com uma veia de investigação para o campo social e político.

No seu currículo contam entrevistas a altas entidades do estado angolano, uma das suas ambições era entrevistar o Presidente da República, porque na visão política que ele tinha era uma das figuras que ainda não tinha entrevistado.

O menino do Enclave Morre aos 35 anos.