Ecclesia acolheu visita histórica de cortesia do Presidente da República

A ecclesia acolheu pela primeira vez em cerca de 70 anos de existência a visita de um presidente da república

Três órgãos de comunicação social, nomeadamente Rede Girassol, TV Zimbo e Rádio Ecclesia, foram visitados na tarde desta quinta-feira pelo Presidente da República, João Lourenço.

Recebido pelos seus responsáveis, Manuel Padrão (Rede Girassol) e Paulo Julião (TV ZIMBO), o Presidente da República percorreu todas as áreas de trabalho das duas emissoras de Televisão, desde os estúdios às Redacções.

Na Rádio Ecclesia, o último ponto da visita de campo, João Lourenço foi recebido pelo Presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, (CEAST), Bispo Manuel Imbamba, e outros prelados católicos que o guiaram pelas diversas áreas funcionais da emissora até ao único estúdio operacional. Aqui o Presidente da República concedeu uma breve entrevista durante a qual dirigiu algumas palavras de incentivo aos profissionais da emissora católica.

No final da visita deixou votos de uma missão ao serviço da pátria e da humanidade.

Dom José Manuel Imbamba, presidente da Conferencia Episcopal de Angola e São Tomé, exprimiu gratidão com esta visita e diz ter tido uma surpresa agradável com esta visita do mais alto magistrado da nação.