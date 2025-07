Angola. CEAST e PNA em parceria na prevenção e combate à sinistralidade

O Bispo de Saurimo e Presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST), Dom José Manuel Imbamba, recebeu em audiência na última Terça-feira, 15 de Julho, o Comandante-Geral da Polícia Nacional de Angola, (PNA), Comissário-Geral, Francisco Monteiro Ribas da Silva, com a finalidade de as duas instituições reforçarem a colaboração na prevenção e combate à sinistralidade rodoviária no país.

O encontro serviu para o reforço da parceria institucional com o foco na definição de estratégias conjuntas para a prevenção e o combate da sinistralidade rodoviária que se assiste em todo território nacional.

Reportagem de Ribeiro André