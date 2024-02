IMBISA realiza em Pretoria conferência sobre tutela de menores

A Associação Inter-regional dos Bispos da África Austral (IMBISA) organiza, de 26 de fevereiro a 1 de março de 2024, um encontro regional sobre a tutela de menores e pessoas vulneráveis, sob o tema "Promovendo a Salvaguarda na Igreja: Um Fórum para o Diálogo e Intercâmbio na África Austral".

O encontro reúne representantes das seis Conferências Episcopais da região (África do Sul, Angola, São Tomé e Príncipe, Lesotho, Moçambique, Namíbia e Zimbabwe), incluindo Bispos, secretários-gerais e responsáveis pela proteção de crianças e pessoas vulneráveis, tanto a nível da Conferência como a nível nacional.

"O principal objetivo do evento, segundo os Organizadores, é facilitar o diálogo, trocar ideias e proporcionar a formação essencial para reforçar as práticas de proteção na Igreja e, entre os objetivos específicos, se indicam os seguintes: promover uma maior compreensão e consciencialização das questões relativas à proteção e das melhores práticas entre os líderes e trabalhadores da Igreja; procurar uma maior colaboração e coordenação entre as partes interessadas envolvidas nos esforços de proteção; proporcionar uma melhor capacidade para responder eficazmente e prevenir casos de abuso ou negligência no seio da Igreja; desenvolver planos de ação e estratégias concretas para elevar os padrões de proteção dentro da Igreja na região IMBISA".

Conferência da IMBISA sobre Tutela de Menores, em Pretória (África do Sul)

Através do diálogo, do intercâmbio de conhecimentos e do desenvolvimento de capacidades, a iniciativa procura incutir uma cultura de vigilância e cuidado na Igreja, alinhando-se com o seu compromisso de proteger e apoiar os mais necessitados – lê-se ainda no portal da associação do episcopado na região austral da África. A IMBISA aspira, pois, a criar uma região informada e livre de abusos.