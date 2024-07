Bispos recém-ordenados gratos pelo seminário sobre aconselhamento psicoespiritual

O primeiro workshop sobre aconselhamento psicoespiritual para Bispos recém-ordenados na África Austral foi considerado um sucesso pelos participantes.

Numa entrevista ao Vatican News, Dom Mauricio Camuto, Biso de Caxito e Dom João Nazare de Ceita, Bispo de Saõ Tomé, disseram estar "gratos" pela oportunidade de se encontrarem como jovens Bispos para abordarem questões relacionadas com o seu bem-estar, para expressarem comunhão com outros Bispos e pela oportunidade de aprendizagem.

"Para mim, pessoalmente, foi justamente saber que poderia aqui encontrar os outros e ouvir deles também alguma novidade, algo novo que me possa ajudar na minha missão, porque na formação não se aprende a ser Bispo, não é uma disciplina para aprendermos a ser Bispo, é no terreno que se aprende, e se temos a possibilidade de trocarmos experiências com os outros, nós nos enriquecemos," disse o Bispo da Diocese de Caxito em Angola, Dom Maurício Agostinho Camuto CSSp.

Organizado pela Associação Inter-regional dos Bispos da África Austral (IMBISA), o seminário de cinco dias sob o tema "Melhorar o aconselhamento psicoespiritual na região da IMBISA", realizado na Casa de Retiros Padre Pio em Pretória, África do Sul, contou com a participação de Bispos recém-ordenados das seis Conferências episcopais que constituem o organismo regional.

Utilizando a metodologia da conversa espiritual, os Bispos recém-ordenados refletiram sobre os cuidados psicossociais na vida consagrada, a importância da saúde mental entre os sacerdotes, o trauma no ministério, bem como o bem-estar espiritual e o auto cuidado.

Para o recém-ordenado Bispo da Diocese de São Tomé e Príncipe, Dom João de Ceita Nazaré, o seminário realizado de 17 a 21 de junho, foi um bom momento de aprendizagem e de partilha.

"Realmente acaba por ser um momento bom. Em primeiro lugar de partilha, partilha de conhecimento, partilha de preocupações, partilha de projetos, e é partilha rica realmente," disse Dom de Ceita Nazaré.

E acrescentou: "Eu fui ordenado ainda este ano no dia 17 de março, então ainda estou fresquinho nessas andanças, daí estar aqui com Bispos já com mais anos de experiência episcopal cabe-se uma riqueza."

Entre os temas abordados durante o seminário de cinco dias estava a questão da saúde mental. Na conversa com o Vatican News, o Bispo Auxiliar da Arquidiocese da Beira, em Moçambique, Dom António Manuel Bogaio Constantino MCCI, disse que é uma realidade que precisa de atenção.

Em 2022, a Associação Católica de Cuidados de Saúde da África Austral (CATHCA) da Conferência episcopal dos Bispos da África Austral (África do Sul, Botswana e eSwatini) lançou o ministério católico dos cuidados de saúde a nível paroquial na Arquidiocese de Joanesburgo, seguindo-se as Dioceses de Klerksdorp, Witbank, Bethlehem, e mais recentemente a Arquidiocese de Pretória.

Vamos ouvir Dom Camuto, Bispo de Caxito e Dom João de Ceita Nazaré, Bispo de São Tomé