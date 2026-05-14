DOM GABRIEL MBILINGI DENUNCIA EXPLORAÇÃO ILEGAL DE RECURSOS MINERAIS NA HUÍLA

O Arcebispo Metropolita do Lubango, Dom Gabriel Mbilingi, denunciou, nesta quinta-feira, na localidade da Jamba Mineira, a existência de exploradores de recursos minerais que têm estado a evadir-se ao pagamento de impostos junto das administrações na província da Huíla.

Segundo o prelado, a prática tem causado prejuízos significativos ao Estado e comprometido o desenvolvimento sustentável da região, uma vez que as receitas provenientes da exploração mineral deveriam contribuir para a melhoria das condições sociais das comunidades locais. Dom Gabriel Mbilingi manifestou preocupação com a falta de controlo rigoroso sobre as actividades extractivas, defendendo maior fiscalização por parte das autoridades competentes.

O arcebispo apelou ainda à responsabilização dos envolvidos, sublinhando a necessidade de cumprimento das obrigações fiscais e do respeito pelas leis vigentes no país. “A exploração dos recursos naturais deve servir o bem comum e não interesses particulares que lesam o Estado e as populações”, afirmou.

Durante a sua intervenção, o líder religioso destacou também os impactos ambientais resultantes da exploração desordenada, alertando para a degradação dos solos e a destruição de ecossistemas locais. Neste sentido, reiterou a importância de se promover uma gestão responsável e transparente dos recursos minerais.

As autoridades locais ainda não se pronunciaram oficialmente sobre as denúncias, mas fontes ligadas à administração admitem que o fenómeno da exploração ilegal constitui um desafio crescente na região, exigindo medidas urgentes para a sua contenção.