DOM ZEFERINO ALERTA PARA ARROGÂNCIA E FEITIÇISMO NA BUSCA POR PODER EM ANGOLA

O Arcebispo do Huambo, Dom Zeferino Zeca Martins, criticou a crescente cultura de arrogância e ostentação de títulos em Angola, num contexto marcado pelo aumento da crença no feitiçismo e em práticas místicas, como os chamados “banhos noturnos”, associados à busca de ascensão social e acesso a cargos de poder.

Durante a sua reflexão, o prelado apelou aos fiéis para cultivarem a humildade e o respeito nas relações humanas, sublinhando que a convivência saudável deve assentar em valores morais e espirituais, e não na exibição de estatuto ou superioridade.

Dom Zeferino advertiu ainda para os perigos da dependência de práticas ocultas e crenças supersticiosas como caminho para alcançar influência, promoção profissional ou reconhecimento social, defendendo uma sociedade baseada no mérito, na ética e na dignidade humana.