A Peregrinação ao Santuário de São José de Calumbo chegou ao seu ponto alto com a celebração da Santa Missa de encerramento, presidida por Sua Excelência Reverendíssima Dom Joaquim Nianganga Tchiombe, Bispo da Diocese do Uíge.

A peregrinação teve início no dia 1 de maio, data em que a Igreja celebra São José Operário, reunindo ao longo dos dias centenas de fiéis que acorreram ao Santuário de São José de Calumbo, local de profunda devoção e oração para muitos cristãos.

Na celebração de encerramento, Dom Joaquim Nianganga Tchiombe destacou o sentido espiritual da peregrinação, sublinhando-a como um tempo de fé, renovação interior e encontro com Deus. O prelado recordou igualmente momentos marcantes da recente visita do Santo Padre a Angola, aproveitando a ocasião para elevar a Deus ações de graças por esse acontecimento histórico na vida da Igreja no país.

Durante a homilia, o bispo convidou os fiéis a viverem com maior compromisso a sua fé cristã, tomando São José como modelo de humildade, serviço e confiança na vontade de Deus.

A celebração encerrou-se num ambiente de grande emoção e fervor religioso, marcando o fim de uma peregrinação vivida intensamente pelos participantes, que regressaram às suas comunidades fortalecidos na fé e na esperança.