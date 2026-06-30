DOM LEOPOLDO NDAKALAKO CONDENA IMPUNIDADE DOS QUE DESVIAM MILHÕES E APELA AOS CRISTÃOS A NÃO SE CALAREM PERANTE AS INJUSTIÇAS

O Bispo da Diocese de Menongue, Dom Leopoldo Ndakalako, condenou a impunidade de quem desvia milhões de recursos públicos enquanto milhares de angolanos continuam a viver em situação de pobreza e sofrimento. O prelado apelou aos cristãos para que não permaneçam em silêncio diante de actos que oprimem a pessoa humana e comprometem o bem comum.

As declarações foram feitas durante a celebração do XII Domingo do Tempo Comum, presidida por Dom Leopoldo Ndakalako na Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, Igreja Catedral de Menongue.

Na sua homilia, o bispo sublinhou que o cristão é chamado a seguir o caminho de Cristo e não os valores do mundo. Segundo explicou, embora os fiéis conheçam a realidade e as regras da sociedade, não devem deixar-se conduzir por práticas contrárias ao Evangelho.

Dom Leopoldo Ndakalako advertiu que os cristãos não podem compactuar com a corrupção, a injustiça e outras práticas que agravam a pobreza e retiram a esperança às famílias angolanas. Para o prelado, permanecer calado diante do mal significa permitir que a injustiça continue a prevalecer.