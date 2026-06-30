PARÓQUIA DA SAGRADA FAMÍLIA ACOLHE HOJE AS ORDENAÇÕES DIACONAIS E PRESBITERAIS DA ARQUIDIOCESE DE LUANDA

Sob o lema “Eu conheço aqueles que escolhi” (João 13,18), a Arquidiocese de Luanda celebra, neste domingo, uma das mais importantes cerimónias do calendário litúrgico católico: as ordenações diaconais e presbiterais, na Paróquia da Sagrada Família.

A celebração reúne fiéis, familiares, religiosos e sacerdotes para acompanhar o momento em que os candidatos recebem o sacramento da Ordem, assumindo oficialmente o compromisso de servir a Igreja e o povo de Deus.

Inspirado na passagem bíblica “Eu conheço aqueles que escolhi” (João 13,18), o lema da cerimónia destaca a dimensão da vocação sacerdotal como um chamado divino, reforçando a missão de serviço, evangelização e dedicação à comunidade cristã.

Durante a celebração, os candidatos ao diaconado serão ordenados para exercer o ministério do serviço, da proclamação da Palavra e da caridade, enquanto os novos presbíteros receberão a missão de administrar os sacramentos, anunciar o Evangelho e pastorear as comunidades que lhes forem confiadas.

A cerimónia constitui um momento de grande significado para a Arquidiocese de Luanda, que vê reforçado o seu clero com novos ministros chamados a responder aos desafios da evangelização e da promoção dos valores cristãos.

A celebração das ordenações decorre na Paróquia da Sagrada Família, num ambiente de oração, alegria e ação de graças, marcando mais uma etapa na caminhada vocacional dos novos diáconos e sacerdotes ao serviço da Igreja em Angola.