“NINGUÉM SE TORNA PASTOR POR MÉRITO PRÓPRIO; É DEUS QUEM CHAMA”, AFIRMA ARCEBISPO DO LUBANGO NA ORDENAÇÃO DE NOVO SACERDOTE ESPIRITANO

A Congregação dos Missionários do Espírito Santo (Espiritanos) em Angola deu início oficial às celebrações do Jubileu dos 50 anos da sua ereção canónica na Província de Angola, numa cerimónia marcada pela fé, gratidão e renovação do compromisso missionário.

A celebração eucarística foi presidida pelo Dom Gabriel Mbilingi, que, durante a homilia, sublinhou que “ninguém pode alcançar o título de pastor se do Alto não lhe for concedido”, destacando que o sacerdócio é um dom e um chamamento de Deus, e não uma conquista humana.

Na mesma celebração, o prelado conferiu a Ordem do Presbiterado a um diácono da Congregação dos Espiritanos, assinalando um momento de grande significado para a Igreja e para a família espiritana em Angola.

A Eucaristia foi concelebrada por vários sacerdotes, entre os quais o Superior Provincial dos Espiritanos em Angola, o Vigário Judicial, o Vigário para os Religiosos, além de contar com a presença de familiares do neo-presbítero, religiosos e numerosos fiéis.