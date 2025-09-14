Bispos da Lusofonia participaram na peregrinação internacional em Fátima

Nesta sexta-feira depois da conferência de imprensa, os bispos da Lusofonia, reunidos em Lisboa desde 9 de Setembro, rumaram para o Santuario de Fátima, onde participara do terço, da procissão de velas e da celebração da Palavra.

D. Norberto do Amaral, Presidente da Conferência Episcopal de Timor, foi o convidado para presidir à Peregrinação Internacional de 12 de 13 de setembro no santuário, e destacou que trazia também “o amor do povo timorense, que ama intensamente a Virgem Maria, como tem manifestado nas práticas”.

O presidente da Conferência Episcopal Timorense, D. Norberto do Amaral, destacou hoje “as virtudes de humildade e abandono” de Maria, que “o mundo de hoje precisa”, na homilia da Peregrinação Internacional Aniversária de 13 de setembro, em Fátima.

“O mundo de hoje precisa destas duas virtudes, que são importantes, ser humilde e obediente. Humilde para encarar esta vida que está cada vez mais sofisticada, e abandono para obedecer aos princípios humanos que Deus põe a cada pessoa humana”, disse o bispo de Maliana (Timor-Leste), na homilia da Missa que presidiu no recinto de oração do Santuário de Fátima.

O presidente da Conferência Episcopal Timorense que pelas virtudes “da humildade e do abandono” – “quando recebeu a notícia de que ia ser mãe do Senhor, ela não se vangloria, mas na sua humildade o obedeceu” – e outras, “Deus elevou a Virgem Maria acima de todas as criaturas”, e, como mãe colaborou com o seu filho Jesus “na obra da redenção”, “cooperou de modo singular com a sua fé, esperança e caridade”.

“Com esperança elevemos as nossas preces à Virgem Maria, para que nos ponha diante de seu Filho, todas as nossas necessidades, as nossas lutas, trabalhos, a nossa vida. E também ao meu querido povo Timor-Leste, para que faça derramar sobre nós a sua bênção de Mãe”, desenvolveu.

Norberto do Amaral citou o Papa São João Paulo II, na sua Carta Encíclica ‘Sollicitudo reisocialis’, que apresenta “à Santíssima Virgem as situações individuais difíceis, para que Ela, expondo-as a seu Filho, obtenda d’Ele que sejam aliviadas e mudadas”.

“Mas apresentamos-lhe também as situações sociais e a própria crise internacional com os seus aspectos preocupantes de miséria, desemprego, falta de alimentos, corrida aos armamentos, desprezo dos direitos humanos e situações ou perigos de conflito parcial ou total”, acrescentou, do documento do Papa polaco, publicado em 1987.

“Que a Virgem Maria de Fátima nos vele, nos proteja nessa caminhada da vida, em conjunto com os peregrinos da esperança, de mãos dadas, construindo o mundo na paz e na prosperidade.”

A Peregrinação Internacional Aniversária de Setembro faz memória da Aparição de Nossa Senhora a Lúcia, Francisco e Jacinta, na Cova da Iria, a 13 de setembro de 1917, na qual a Virgem do Rosário pediu aos Pastorinhos penitência, a oração do Terço para alcançar o fim da guerra, e anunciou que, no mês seguinte, faria um milagre para que a multidões que ali peregrinavam desde maio acreditassem nas aparições.