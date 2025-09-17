Faleceu antigo Núncio Apostólico em Angola D. Novatus

Os Bispos da CEAST, reunidos na Muxima, rezaram em sufrágio da alma de Dom Novatus Rugambwa, antigo Núncio Apostólico em Angola.

Dom Novatus Rugambwa, Arcebispo tanzaniano que foi Núncio Apostólico em Angola e Cabo Verde, faleceu em Roma a 16 de Setembro de 2025, aos 67 anos de idade.

Nasceu em Bukoba (Tanzânia), a 8 de Outubro de 1957, foi ordenado sacerdote em Julho de 1986, pós-graduado em Direito Canónico.

Entrou ao serviço da diplomacia da Santa Sé em Julho de 1991, tendo já representado o Vaticano no Panamá, na República do Congo, no Paquistão, na Nova Zelândia e na Indonésia.

Desde Junho de 2007, exerceu o cargo de sub-secretário do Conselho Pontifício para a Pastoral dos Migrantes e Itinerantes.