D. Zacarias será distinguido pela IMBISA

O Arcebispo Emérito do Lubango, Dom Zacarias Kamwenho, será homenageado pela IMBISA, Instância Inter-Regional dos Bispos da África Austral, no âmbito das celebrações do seu 50.º aniversário.

A distinção será atribuída no próximo Domingo, durante a sessão de encerramento da 14.ª Assembleia Plenária da organização, que decorre a partir desta quinta-feira no Reino de Eswatini.

O porta-voz da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST), Dom Belmiro Chissengueti, adiantou que os trabalhos desta Assembleia incidem sobre os desafios pastorais contemporâneos enfrentados pelas igrejas da região.

De salientar que a IMBIZA realiza de 24 a 29 de Setembro de 2025, em Manzini, no Reino de Eswatini, a XVI Assembleia Plenária da IMBISA (Inter-Regional Meeting of Bishops of Southern Africa).

Os Bispos da CEAST participam desta Assembleia que vai celebrar 50.º aniversário da Organização.

A IMBISA é um órgão de ligação pastoral entre as Conferências Episcopais de:

Angola e São Tomé e Príncipe (CEAST),

Lesoto (LCBC),

Moçambique (CEM),

Namíbia (NCBC),

África Austral (Botswana, África do Sul e Eswatini – SACBC),

Zimbabwe.

As línguas oficiais de trabalho são Inglês e Português, reforçando a comunhão entre os povos da região.