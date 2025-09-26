Jubileu de Ouro da IMBISA: Bispos em eSwatini para a 14ª Assembleia Plenária

A XIVª Assembleia Plenária da Associação Inter-regional dos Bispos da África Austral, IMBISA, está a decorrer na Diocese de Manzini, eSwatini.

De 24 a 28 de setembro, Bispos de seis Conferências Episcopais estarão reunidos no Centro Esibayeni para celebrar não apenas a Assembleia Plenária, mas também o Jubileu de Ouro da IMBISA, sob o tema: “Uma Caminhada Sinodal, alimentada pela compaixão e florescendo na fé como peregrinos da esperança”.

Pela CEAST estão representadas todas as Dioceses, e no Domino o Arcebispo emérito do Lubango será homenageado nos 50 anos da IMBISA.

Renovação, solidariedade e diálogo

A Assembleia Plenária foi aberta na Quarta-feira à noite com a Santa Missa. A sessão oficial de abertura de Quinta-feira foi presidida pelo Presidente da IMBISA, o Arcebispo de Windhoek, Namíbia, Dom Liborius Ndumbukuti Nashenda, OMI.

No seu discurso, Dom Nashenda recordou aos Bispos que o ano jubilar de 2025 não era apenas uma celebração do passado, mas um apelo à renovação do seu compromisso com a construção de pontes de diálogo, promovendo a não-violência e a paz. Citou um provérbio africano: "Se queres ir rápido, vai sozinho. Se queres ir longe, vai com outros".

O Bispo anfitrião, Dom José Ponce de León, da Diocese de Manzini, deu as calorosas boas-vindas suazis aos participantes. Recordou o papel histórico que eSwatini desempenhou na IMBISA desde a sua fundação em 1975, acolhendo as primeiras Assembleias plenárias e sendo mesmo a sede do seu primeiro escritório. Com alegria, observou que a Plenária deste ano atraiu um dos maiores números de Bispos presentes.

Igreja e o Reino de eSwatini

Dom Ponce de León falou também sobre a parceria de longa data entre a Igreja Católica e o Governo do Reino de eSwatini, particularmente nas áreas da educação, saúde e serviços sociais.

O Primeiro-Ministro do Reino de eSwatini, representado pelo Ministro da Educação, Owen Nxumalo, transmitiu calorosas saudações de Sua Majestade, o Rei Mswati III. Descreveu eSwatini como uma nação fundada em valores cristãos, recordando que o Rei Mswati II acolheu os primeiros missionários em 1844. Elogiou as contribuições da Igreja Católica para a educação, a saúde e o cuidado dos desfavorecidos, referindo que a Igreja gere 47 escolas primárias, 13 escolas secundárias e uma faculdade de enfermagem, que Sua Majestade, o Rei, espera que um dia se transforme numa universidade católica.

Pontes de reconciliação e paz

Esteve também presente o Núncio Apostólico para a África Austral, o Arcebispo Dom Henryk Mieczysław Jagodziński, na sua primeira visita oficial a eSwatini. Dom Jagodziński elogiou os Bispos da IMBISA pelo seu persistente espírito de sinodalidade e encorajou os prelados a continuarem a caminhar como peregrinos da esperança, construindo pontes de reconciliação e de paz.

O encontro, com a duração de uma semana, contará com reflexões, orações e debates sobre as esperanças e os desafios que a região enfrenta, desde a governação e a justiça à liderança juvenil, salvaguarda e promoção da paz.

E o porta-voz da CEAST, Dom Belmiro Chissengueti resume a seguir os trabalhos do primeiro dia da Assembleia da IMBISA.