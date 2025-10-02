Irmã Maria Lúcia Kim, coreana, eleita nova superiora geral das irmãs Paulinas

O Papa recebeu nesta Quarta-feira em audiência no Vaticano, um grupo de 58 Filhas de São Paulo, que convidou a “olhar para cima” e a “mergulhar nas situações”, escutando a “humanidade de hoje”.

“Olhem para cima, para que possam ser impulsionadas pelo Espírito Santo. A vossa vocação e a vossa missão vêm do Senhor, não o esqueçamos”, afirmou Leão XIV, no discurso publicado pela Sala de Imprensa da Santa Sé.

O pontífice destacou que o empenho pessoal, os carismas que são colocados em circulação, o zelo apostólico e os instrumentos utilizados nunca devem levar a “sucumbir à ilusão e à presunção da autossuficiência”.

“O Espírito é o protagonista da missão, o Espírito impulsiona-nos, multiplicando os nossos talentos, restaurando-nos nos nossos trabalhos, aquecendo os nossos corações quando a alegria do Evangelho esfria, iluminando os nossos passos e oferecendo-nos insights criativos, para que possamos tornar-nos capazes de abrir novos caminhos para a comunicação da fé”, referiu.

O encontro com o Papa realizou-se num momento em que se dão as comemorações dos 110 anos da fundação das Filhas de São Paulo e no âmbito do 12º Capítulo Geral da congregação, que se iniciou no início de Setembro e decorre até 7 de Outubro, em Ariccia, em Itália, com o tema “Impulsionadas pelo Espírito, à escuta da humanidade de hoje, comunicamos o Evangelho da esperança”.

O Papa saudou a nova superiora geral das Paulinas, Irmã Mari Lucia Kim, natural da Coreia do Sul, eleita esta semana, e agradeceu pelo serviço da antecessora.

No final, o Papa reforçou o encorajamento que o Papa Francisco deu às Paulinas, incentivando-as a que “neste inverno cultural e eclesial”, não tenham medo de arriscar e de continuar o seu caminho.

A Irmã Elisabeth Coraza, das irmãs Paulinas representadas no 12ª Capitulo Geral que acontece em Arícia(Arítia) , Itália, fala sobre este Capitulo.