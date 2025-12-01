Criatividade nos ambientes digitais para aproximar os jovens à Palavra de Deus

A Ir. Elisabete Corazza, FSP, é missionária em Angola e o Padre Allancastro Silva, dos Sacerdotes do Verbo Divino, está na Espanha e se ocupa da animação bíblica na Congregação. Ambos participaram na Conferência do Comité Diretivo da CBF com os Coordenadores, que iniciou com uma audiência com o Santo Padre Leão XIV e decorreu em dois momentos principais: as jornadas na Universidade Santa Croce e os dias de reflexão sobre a experiência da Federação nas diferentes regiões.

Recuperar centralidade da Palavra de Deus

Foi muito intenso o encontro com o Papa Leão, que a todos chamou ao verdadeiro centro da missão: recuperar a centralidade da Palavra de Deus, e continuar a trabalhar para dar um acesso livre e amplo à Sagrada Escritura, até aos lugares mais remotos. “O Papa pediu também para sermos criativos no utilizo dos ambientes digitais e fazermos com que os jovens, nesse mundo digital, se sintam convidados a estar com o Senhor por meio da Palavra de Deus”, enfatizou a Ir. Corazza.