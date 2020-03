A Igreja angolana continua a prestar homenagem ao Frei Mariano Rampazzo dos Frades menores capuchinhos de Angola, que partiu para a casa do Pai aos 82 anos de idade, vitima de doença, no ultimo final de semana.

Na manhã desta Terça-feira, foi celebra uma missa de corpo presente na Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.

Presidiu a celebração Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, Arcebispo de Luanda, que ressaltou a vida e obra do frei Mariano Rampasso missionário Italiano, que dedicou 55 anos da sua vida a igreja Angolana, com destaque ao município de Maquela do Zombo Diocese do Uíge.

Reportagem de João Vissesse