Angola chora a morte de Dom Serafim Shingo-ya-Hombo, Bispo Emérito de Mbanza Kongo

A Igreja Católica em Angola está de luto pela morte de Dom Serafim Shingo-ya-Hombo, Bispo Emérito de Mbanza Kongo, falecido aos 80 anos de idade, vítima de doença, na República da Namíbia.

A notícia do seu passamento gerou uma onda de consternação entre fiéis católicos, religiosos e a sociedade em geral, que se unem em oração pelo eterno descanso daquele que foi uma das figuras marcantes do episcopado angolano. Mensagens de solidariedade têm sido dirigidas à família biológica, aos amigos e, de forma particular, à Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, da qual Dom Shingo fez parte, sendo um dos primeiros sacerdotes capuchinhos angolanos.

Reportagem de Anastácio Sasembele