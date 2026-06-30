DOM MAURÍCIO CAMUTO EXORTA ESCUTEIROS A VIVEREM A FÉ, A HUMILDADE E O ESPÍRITO DE SERVIÇO

O bispo da diocese de Caxito, Dom Maurício Camuto, durante a Missa da Profissão de Fé dos Dirigentes, celebrada no sábado, 27 de junho, na Paróquia do Bom Pastor, dirigiu uma mensagem de forte conteúdo espiritual aos membros do Movimento Escutista Católico, durante uma Eucaristia de Ação de Graças, na qual enalteceu o trabalho desenvolvido pelos escuteiros durante a visita do Papa e apelou à vivência da fé, da humildade e do serviço como princípios fundamentais da missão escutista.

Na homilia, o prelado manifestou alegria por celebrar com os dirigentes, chefes, assistentes religiosos, jovens, adolescentes e crianças do movimento, agradecendo o empenho demonstrado durante a preparação e realização da visita papal. Segundo afirmou, o trabalho realizado foi reconhecido tanto pelo Santo Padre como pelos bispos, que destacaram o espírito de dedicação e sacrifício dos escuteiros.

Inspirando-se no Evangelho da cura do servo do centurião, o bispo sublinhou que a autoridade deve ser exercida com responsabilidade e espírito de serviço. Recordou que, tal como o centurião demonstrou confiança absoluta na palavra de Cristo, também os cristãos são chamados a cultivar uma fé sólida, acompanhada de humildade.

“O orgulho e a soberba afastam o homem de Deus e do próximo. Somente a humildade permite reconhecer a própria fragilidade e abrir espaço para que Deus atue na nossa vida”, afirmou.

Durante a reflexão, alertou ainda para os riscos de uma sociedade que abandona os valores morais e espirituais. Segundo explicou, quando o ser humano rejeita a lei de Deus e os princípios do Evangelho, abre caminho para a violência, a injustiça, a desordem e a autodestruição.

O prelado defendeu que a fé continua a ser indispensável na formação das novas gerações, lembrando que o fundador do Escutismo, Robert Baden-Powell, reconheceu a dimensão espiritual como elemento essencial do movimento.

“Ninguém pode formar verdadeiros cidadãos e bons cristãos sem a fé. Um escutismo sem Deus deixa de ser fiel ao pensamento do seu fundador”, sublinhou.

Dirigindo-se particularmente aos novos chefes escutistas, recordou que toda a autoridade na Igreja é, antes de tudo, um serviço. Acrescentou que liderar significa renunciar aos interesses pessoais para colocar-se ao serviço dos outros, tornando-se exemplo de oração, virtude, honestidade e dedicação.

O bispo apelou aos responsáveis do movimento para que sejam referências morais e espirituais das crianças, adolescentes e jovens confiados aos seus cuidados, defendendo que o Escutismo continua a ser uma das melhores escolas de formação humana, ética e cristã.

Concluindo a homilia, incentivou todos os membros do movimento escutista a fortalecerem diariamente a sua fé através da oração, da escuta da Palavra de Deus e da prática das boas obras, para que possam contribuir na construção de uma sociedade mais justa, fraterna e comprometida com os valores do Evangelho.