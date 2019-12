Na celebração da vigília do Natal Dom Vicente faz denúncia contra a pornografia

A celebração da vigília do natal na Sé C atedral de Mbanza Kongo, foi presidida por sua excelência reverendíssima Dom Vicente Carlos Kiaziku, com a participação da comunidade cristã e das autoridades locais. Durante a homilia dom Vicente fez uma denúncia contra a expansão de lugares que se ocupam na promoção da pornografia arrastando assim principalmente adolescentes e jovens.

O prelado disse também que é difícil preparar o futuro da juventude, sem políticas de prevenção contra estes males que enfermam a sociedade.

Por fim dom Vicente exortou os jovens a ser prudentes, a não se deixar enganar pelo demónio e pelos falsos amigos.

Vamos acompanhar a homilia completa de Dom Vicente Kiazico na celebração da missa de Galo, na Sé Catedral