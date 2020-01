Morreu Frei Gil da comunidade Dominicana

Frei Gil nasceu em 23 de Janeiro de 1936, no Troviscal (Oliveira do Bairro, Aveiro), numa família profundamente cristã, e recebeu o nome de Manuel da Conceição Filipe.

Entrou para os dominicanos bem cedo, estudando no Seminário de Aldeia Nova e, depois, realizando o noviciado juntamente com o fr. João Domingos, Frei Bernardo e Frei Miguel dos Santos, em São Pedro de Sintra.

A primeira profissão fê-la em 12 de Outubro de 1952 e foi ordenado presbítero em 16 de Agosto de 1959.

Os seus estudos filosóficos foram realizados em Fátima, no Centro de Estudos dominicano Sedes Sapientiae. Os estudos teológicos foram realizados no convento dominicano de Saint-Maximin (Província de Toulouse, sul de França), durante dois anos, e concluídos posteriormente em Fátima.

Em Portugal, passando por várias comunidades, como Fátima, Porto ou Aldeia Nova, desempenhou vários cargos e viveu diversos apostolados, podendo talvez mencionar-se a sua grande ligação ao Rosário e também à Obra da Criança, fundada pelo seu tio Frei Gil Alferes, op (que certamente o influenciou em todo o seu processo vocacional). Sempre revelou, também, uma belíssima capacidade de pregação através da escrita.

Em 1982, porém, dá-se uma mudança radical na sua vida: oferece-se para missionário em Angola, numa missão que os dominicanos portugueses decidiram lá iniciar. A 31 de Outubro, juntamente com Frei João Domingos e Frei José Nunes, voa a partir de Lisboa e chega a Luanda a 1 de Novembro. Em 22 de Novembro, dá-se a chegada ao Waku-Kungo, comunidade onde vive os seguintes 37 anos até ao fim da sua vida. Na Paróquia-missão doWaku-Kungo, a sua permanente presença solidária com o povo, mesmo nos difíceis tempos de guerra, com ameaças inclusive à sua vida, representa um testemunho evangélico que permanece na mente de muitos cristãos como motivo de edificação. Além disso, a sua incansável dedicação à vida cristã das comunidades, em particular nas aldeias mais distantes, mesmo quando o paludismo ou a falta de transportes pareciam impedi-lo, faz dele um missionário exemplar. Foi também pároco da Paróquia-Missão de NªSª da Assunção do Waku-Kungo, mostrando um enorme respeito pelos catequistas das comunidades cristãs, com quem sempre trabalhou em co-responsabilidade, e mantendo fielmente ao longo de décadas a publicação mensal da «Folha de Ligação» daquela paróquia – meio de imprescindível formação e informação – e fazendo-o, por vezes, milagrosamente ao stencil.

Frei Gil, com a sua notável propensão para a escrita, redigia quase diariamente os acontecimentos da vida da missão local e do Vicariato de Angola, tendo mesmo elaborado a crónica do Vicariato desde a fundação da missão dominicana em Angola até 2010. No seu trabalho em prol da Família Dominicana em Angola, destacou-se como Promotor das Fraternidades Leigas.

Faleceu na madrugada de 3 de Janeiro de 2020, em Luanda, na Clínica Multiperfil, na sequência de um AVC, ocorrido, dias antes, no Waku-Kungo. RIP.