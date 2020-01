Huambo acolhe XXVª Assembleia Nacional da Juventude

Acontece na Arquidiocese do Huambo a XXVª Assembleia da pastoral Juvenil, que decorre de 8 a 12 de Janeiro de 2020.

Presentes na Assembleia 130 delegados, das 19 dioceses da Conferencia Episcopal de Angola e São Tomé- CEAST.

A Assembleia apresenta os seguintes temas:

Dia 9 será o estudo da Exortação Apostólica “ Cristo Vivo” do Papa Francisco, um tema apresentado pelo padre Santiago.

Dia 10 Sexta-feira o tema central será a Mensagem dos Bispos da CEAST” A Juventude e a fé testemunhada”, tema que será apresentado pelo Bispo de Menongue, Dom Leopoldo Ndakalako.

A par destes temas, as Dioceses apresentaram os seus relatórios, analisar a relação entre a Pastoral juvenil os movimentos católicos, como a Liga Missionaria, os Escuteiros, Movimento Eucarístico Juvenil, Legião de Maria e outros, para que aos poucos possamos ter um modelo mais uniformizado das comissões juvenis da Diocese, adiantou Dom Belmiro Chissengueti, Presidente da Comissão Episcopal da Pastoral Juvenil, Vocações, Universitária e Escutismo.

Nesta Assembleia vai se fazer uma preparação mais intensa em relação as próximas jornadas que a Diocese de Benguela acolhe no ano de 2021 e também vai se organizar o quadro participativo da juventude Angolana, nas jornadas mundiais da Juvende, no encontro com o Papa Francisco que terá lugar em Portugal no ano de 2022.

De salientar que nesta XXV Assembleia da Pastoral Juvenil, além dos Delegados da Dioceses, estão presentes o Arcebispo do Huambo, Dom Zeferino Zeca Martins, o Bispo de Menongue, Dom Leopoldo Ndakalako, Dom José Nambi, Bispo do Kuito Bié e membro da Comissão Episcopal da Juventude.