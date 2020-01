Faleceu o padre Gustavo Villavicencio Hernandes

Missionario do Verbo Divino, Padre Gustavo morreu aos 61 anos de idade, na passada Sexta-feira, 3 de Janeiro, no Mexico cidade de Guadalarara.

Padre Gustavo padecia de um Câncer no estômago.

Trabalhou em Angola durante 25 anos, foi provincial durante 6 anos da congregação do Verbo Divino em Angola, também já exerceu o cargo de secretário das missões na mesma congregação, foi pároco em Tomboco na Diocese de Mbanza Congo, trabalhou também na diocese do Lubango, no Sendi, formador de jovens hoje muito deles sacerdotes, missionários e outros em cargos públicos governamentais.

Vamos ouvir o padre Ladeira provincial do Verbo Divino