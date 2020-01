Teve início nesta Sexta-feira, em Bissau, o XIV Encontro dos Bispos dos Países Lusófonos, que decorre, até ao dia 21 de Janeiro, na capital da Guiné-Bissau, e onde se reúnem bispos e representantes das Conferências Episcopais de Angola, Brasil, Guiné-Bissau, Portugal e São Tomé e Príncipe. Juntamente com a representação portuguesa está Jorge Líbano Monteiro, presidente do Conselho de Administração da FEC - Fundação Fé e Cooperação, que promove e apoia este encontro desde a sua primeira edição, em Fátima, em 1996.



O encontro deste ano tem como tema "O Diálogo Inter-Religioso na Construção da Paz e do Desenvolvimento nos Países Lusófonos", mas durante os cinco dias, para além das questões que dizem respeito à paz e ao diálogo inter-religioso, os participantes dedicar-se-ão também à reflexão de questões como a protecção de menores e pessoas vulneráveis e a Jornada Mundial da Juventude, que acontecerá em Portugal em 2022. O programa inclui ainda uma visita ao Presidente da República da Guiné-Bissau e vários encontros com outras entidades nacionais.



Segundo o Pe. Manuel Barbosa, secretário e porta-voz da Conferência Episcopal Portuguesa, o Encontro dos Bispos dos Países Lusófonos é uma oportunidade para promover a “partilha das realidades eclesiais e sociais de cada país”.



No dia 21 de Janeiro, terça-feira, o encerramento deste XIV Encontro será assinalado com a divulgação de um comunicado final com as conclusões do mesmo.