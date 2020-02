Fraternidade Escutista realiza Iº Encontro Nacional

A cidade do Sumbe, serviu de palco para acolher o Primeiro Encontro Nacional da Fraternidade Escutista Frei Agostinho de Basãno.

A actividade decorreu de 1 á 3 de Fevereiro e contou com a participação de 30 Fraternos das regiões de Luanda, Uíge e Kuanza-sul a província anfitriã. Os mesmos estiveram alojados no lar dos estudantes.

A abertura da actividade contou com as presenças de Agostinho Cassessa, directora do gabinete de cultura turismo juventude e desporto, Milton Francisco em representação da junta regional do Kuanza-sul e antigos escuteiros.

Reportagem de Herinete Fernando