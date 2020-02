Superação dos professores na língua portuguesa é o apelo de Dom Belmiro na abertura de mais um ano lectivo

Na abertura de mais um ano lectivo das escolas católicas em Cabinda, Dom Belmiro Chissengueti, pediu aos professores das escolas católicas e do ensino geral, a não se esconderem nos títulos que ostentam.

O prelado realçou ainda que a uma necessidade urgente dos professores se superarem no que no que tangem com o principal instrumento de trabalho que os docentes utilizam que é a língua portuguesa.

Reportagem de Cristóvão Lwemba