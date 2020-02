Fazenda Esperança sem espaço para acolher pacientes

Mais de 300 pacientes estão na lista de espera para se livrarem do vício do álcool e da droga, na Fazenda Esperança, Nossa Senhora da Gloria em Cachiungo, na Arquidiocese do Huambo, com capacidade de acolher apenas 70 pacientes.

A instituição católica que recebe todas as pessoas independentemente da sua religião utiliza a meditação da palavra de Deus como único remédio para restituir a dignidade dos pacientes perdida não só no álcool e na droga, mas também em outros comportamentos anti sociais.