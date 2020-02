Benguela encerra jubileu das congregações

O Bispo de Benguela Dom António Jaca lamenta o olhar desprezível da sociedade àqueles que se entregam a Deus através da vida religiosa.

A vida religiosa faz parte da vida da igreja e não podemos imaginar a nossa igreja diocesana sem os religiosos, acrescentou o prelado católico, agradecendo a todos os consagrados e consagradas pelo sim dado a igreja.

“ Ainda que não façam outra coisa, a não ser viver, a sua vida de consideração, de fraternidade, em comunidade, já é um sinal visível do reino dos céus”.

O prelado falava na homilia da Missa deste Domingo, no encerramento do jubileu das congregações religiosas, dos 50 anos da Diocese de Benguela, no complexo escolar Laura Vicunha, na cidade episcopal.

Reportagem de António Mateus