Congregação do Espírito Santo de Luto Morreu o Padre Rufino Domingos

A Província Angolana da Congregação do Espírito Santo tem o doloroso dever de comunicar que faleceu na noite de 18/02/2020, na comunidade espiritana da Missão Católica dos Dembos, Município do Quibaxe, Diocese de Caxito, vítima de doença, o Reverendo Pe. Rufino Domingos.

Padre Rufino Domingos nasceu em Kandjamba-Lunge, Município do Bailundo, Província do Huambo 27 de Junho de 1956. É o 1º filho do casal Cornélio Lumingo e Teresa Ngueve, tendo a família se mudado para Bela Vista (actual Katchiungo) no mesmo ano, recebeu o Baptismo aos 15/07/1956 e aos 11/10/1968 a 1ª Comunhão e a Confirmação na Missão Católica da Bela Vista.

Nessa mesma Missão, faz os estudos primários.

Em 1970, ingressa no Seminário do Espírito Santo, no Huambo.

Os estudos filosóficos e teológicos, fê-los no Seminário Maior de Cristo-Rei no Huambo de 1976 a 1982.

De 1980-1981, faz o Noviciado em Malanje, tendo como Mestres, primeiramente o Pe. Martins Ferreira e, seguidamente, o Pe. Bernard Duchène, actual superior da Missão dos Dembos.

Aos 27/09/1983, faz a profissão perpétua no Huambo.

Aos 23/10/1983, é ordenado de diácono, no Huambo, por D. Francisco Viti, juntamente com o P. João Kuvalela (já de feliz memória) e com actual Arcebispo do Lubango, D. Gabriel Mbilingi.

Aos 22/01/1984, é ordenado de presbítero, no Lobito, juntamente com seu colega Pe. João Kuvalela por D. Mário Clemente Neto vindo do Brasil a propósito.

De 1984 a 1991, trabalhou na Missão Católica do Golungo Alto. No mesmo ano de 1991, é enviado para Roma, onde fez a Licenciatura em Missiologia pela Pontifícia Universidade Urbaniana.

Outras Colocações: de 1993 a 1995: Missão Católica da Huila: de 1997 a 2007: Missão Católica do Cuando (Huambo); de 2007 a 2009: Pároco da Paróquia do Dundo e Reitor do santuário de Santo António de Chitato (Dundo-Lunda Norte); de 2010 a 2014: Vigário paroquial da Paróquia de Nossa Senhora das Dores (Lubango) e desde 08/12/2014 é colocado na Missão católica dos Dembos onde era Ecónomo da comunidade e pró-Pároco da quase Paróquia de Pango-Aluquém (40 Kms da Missão).

Segundo testemunho do P. Duchène, após as ordenações diaconais e presbiteral que aconteceram aí no dia 02/02 – onde ele se apresentava jovial, cordial e acolhedor para com as visitas como era sua característica! –, começou a queixar-se de um mal-estar geral ligado ao paludismo e fez uma consulta no posto médico local. Os confrades começaram a inquietar-se devido ao estado de debilidade que iam notando no confrade e instaram com ele para que fossem a Luanda para aí ser melhor acompanhado e receber o tratamento adequado na Clínica “Irmã Dominique”. Ele aceitou, para ir até lá, mas pediu que tal fosse só na 4ª Feira, dia 19/02.

Porém, na 3ª Feira, um dos confrades, ao ir saber como o confrade havia passado a noite, surpreendeu-se com o silêncio recebido e, entrando no quarto, acabou por encontrá-lo já sem vida.

E lá se foi o “Man Rufas” como era carinhosamente chamado por alguns mais íntimos!

A Congregação do Espírito Santo agradece aos seus pais pela oferta generosa que fizeram a ela deste seu filho que durante 36 anos serviu a Igreja (como missionário e professor de Missiologia no Seminário de Cristo-Rei) e, também, o Estado como professor de Latim na Universidade “Gregório Semedo”. Ainda tinha muito para dar!

À família consanguínea do Pe. Rufino Domingos, a Congregação apresenta os seus mais sentidos pêsames e faz votos de que o Senhor da Vida e da Morte lhe dê a devida recompensa pela sua dedicação missionária e o merecido descanso. O padre Rufino será sepultado no dia 20 de Fevereiro, Quinta-feira, às 11 horas na Missão Católica do Dembos.