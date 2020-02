Dom Jaca exorta cristãos a vencerem o ódio e o mal através da busca da Santidade

“ Ser cristão é isto mesmo, vencer o mal, o ódio, não mudamos o mundo com palavras, mas com actos concretos de amor a Deus e de amor aos nossos irmãos e irmãs”, adiantou Dom Jaca.

O Pastor da Diocese de Benguela, exortou ainda aos cristãos a vencerem o ódio e o mal através da busca incessante da santidade, na homilia da missa Dominical deste VIIº Domingo do tempo comum, no centro pastoral Santa Teresinha do Menino Jesus no bairro 11 de Novembro, na cidade de Benguela.

Reportagem de António Mateus