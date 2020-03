Diocese de Cabinda em luto, morreu a irmã Solange Kiame

Faleceu nesta Terça-feira na Diocese de Cabinda, a irmã Solange de Jesus Kiame, da Congregação das Irmãs Predilectas de Jesus.

Nascida a 17 de Agosto de 1982, em Mbanza Congo, professou na Associação das Irmãs Predilectas no dia 9 de Abril de 2011. Internada de emergência no Hospital Provincial de Cabinda no passado fim-de-semana, o seu estado agravou-se e não resistiu.

Na tarde desta Terça-feira feira, o paço episcopal da Diocese acolheu, sob orientação do seu Vigário-geral, uma reunião com o objectivo de tratar das exéquias da malograda.

Dom Belmiro Chissengueti, destacou o papel da irmã Solange em prol das comunidades em Mbanza Congo e Cabinda.