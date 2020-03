“ Devemos usar a nossa inteligência a favor dos outros sobretudo os que mais sofrem” Dom Belmiro

Neste nono dia da Quaresma, a celebração eucarística desta Quinta-feira, 5 de Março, foi de acção de graça pelo aniversário de Dom Emílio Sumbelelo, Bispo de Viana e Dom Belmiro Chissengueti, Bispo de Cabinda, que presidiu a celebração.

O Prelado fez menção as leituras que destaca a figura de Ester, onde podemos tirar uma grande lição para a nossa vida espiritual, entregando a confiança em Deus” como diz o salmista quando vos invoco sempre me atendeis” esta grande confiança em Deus é portanto antecipadamente a realização do que Jesus diz no evangelho” pedi e dar-se vos á, procurai e encontrareis, batei a porta e abrir-se vos á”.

Dom Belmiro falou ainda de uma outra lição que podemos tirar com a história da Rainha Ester, é saber usar a nossa inteligência a favor dos outros, sobretudo aqueles que sofrem” muitas vezes ao longo da historia o silencio daqueles que poderiam influenciar positivamente na vida dos outros, foi o responsável pela morte de muitos e pelo sofrimento de tantos outros”.

Vamos acompanhar a homilia completa