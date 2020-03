Bispos da CEAST recebem informações sobre requalificação do Santuário da Muxima

Neste Sexta-feira 6 de Março, 4 dia de trabalho dos Bispos em Assembleia ordinária no Santuário da Muxima, receberam a visita do administrador da Quissama António Fiel Didi.

Coube ao presidente da CEAST Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, dar as boas vindas, que em breves palavras disse que escolheram o santuário da muxima para esta assembleia sendo a primeira vez que se reúnem num município numa periferia de capital de província “ este lugar da Muxima esta cheio de significado na história do cristianismo nesta região de Angola”.

Os prelados católicos fizeram algumas perguntas, tais como a questão do realojamento das famílias que as moradias foram abrangidas com a requalificação do Santuário.

O administrador Fiel Didi, foi muito directo na resposta dizendo que o GOE - Gabinete de Obras Especiais, garante neste Semestre o inicio de construção de mais de 1500 fogos na área do Coxe, onde também esta salvaguardado as estruturas sociais, tais como escolas e hospitais.

Uma outra preocupação apresentada pelos Bispos foi como as famílias reagiram a esta requalificação. Respondendo o administrador da Quiçama disse que as populações estão ansiosas com esta requalificação.

António Fiel Didi, disse ainda que com esta requalificação esta salvaguardado a Igreja da Mama Muxima, o edifício da administração, a casa dos sacerdotes e a residência protocolar do administrador.

Dom Filomeno fez questão de lembrar as fotos do século XIX, onde sempre constaram a fortaleza, a igreja, o edifício da administração e a residência do pároco, apelando que o melhor é manter essas coisas para que a historia não se apague.

Foi levantado também a questão do comércio feito na vila da Muxima, se é feita por cidadãos nacionais ou estrangeiros, o que não defere muito em relação a outras localidades, mesmo não sendo muitas lojas ou cantinas o estrangeiro tem o comércio em sua posse.

Reportagem de José Belém