Bispos católicos reafirmam necessidade da Salvaguarda das condições sociais das famílias

Os Bispos da CEAST, reunidos de 3 a 9 de Março de 2020, no Santuário da Mama Muxima, na I Assembleia Plenária anual da CEAST, encerraram nesta Segunda-feira os trabalhos com uma conferência de imprensa.

Dom Belmiro Chissengueti, Porta-voz da CEAST e Bispo de Cabinda, leu o comunicado de imprensa, onde constaram os pontos principais da abertura da conferência presidida por Dom Filomeno Do Nascimento Vieira Dias, onde os destaques foi:

A Iª Semana Nacional de solidariedade

O desafio da missão ad-intra, que deve levar a igreja de Angola a uma partilha generosa de missionário para as Dioceses , foi também discutido a necessidade de novas Dioceses, a urgência da protecção das famílias e a corrupção e o repatriamento de capitais.

Presente na conferencia de Impressa ainda os Arcebispos do Lubango Dom Gabriel Mbilingi e do Huambo Dom Zeferino Zeca Martins, que falou do triénio que a CEAST vai dedicar as crianças.

Vamos acompanhar a conferência de impressa