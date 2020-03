Igreja coloca restrições nas celebrações pela prevenção contra coronavirus em Angola

O Arcebispo de Luanda, Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, recomendou na tarde desta Terça-feira, que, a partir de agora e enquanto se mantiver a pandemia do Covid 19, as celebrações devem acontecer sem contacto físico, a saudação, a oração do Pai-nosso e a comunhão recebida nas mãos e não directamente na boca, foram algumas recomendações deixadas pelo Prelado católico.

Dom Filomeno, disse mesmo ser necessário olhar com seriedade para o problema e apelou aos fiéis em Angola a não negligenciarem as medidas recomendadas pela OMS e pelo Ministério da Saúde.

Embora tivesse realçado a importância das normas preventivas, o Arcebispo de Luanda, apelou mesmo que a primeira medida para os fieis, deve estar baseada em orações e sentido de esperança, para que brevemente se possa dar solução a este problema que está a abalar o mundo, vamos acompanhar a entrevista.