“ Temos que estar atentos e confiar nas autoridades sanitárias” apela Bispo do Dundo

O Bispo da Diocese do Dundo apela aos fiéis e a população da província da Lunda- Norte, a cumprir rigorosamente com as medidas preventivas e encoraja as equipas de saúde a trabalharem com afinco nesta empreitada.

Dom Estanislau pediu mais atenção e que as medidas de prevenção se coloquem em prática.

Pediu uma atenção especial aos que neste momento se encontram acamados e ao pessoal de saúde.

Reportagem de Jaime Mateus