Igreja em Angola reza contra a Pandemia do Covid 19

A corrente de oração foi feita este Domingo na hora intermédia, em conexão com todas as dioceses e Arquidioceses de Angola.

Na Arquidiocese de Malanje, o Arcebispo Dom Benedito Roberto, na corrente de oração contra a Pandemia do Coronavirus, que teve lugar este Domingo das11h as 12 horas na Capela do Arcebispado de Malanje, falou do momento que o País e o mundo em geral esta a viver.

“ Este momento de oração na hora intermédia é uma resposta ao pedido dos Bispos da Conferencia Episcopal de Angola e São Tomé, para que com a força da oração dos fiéis cristãos, Angola se veja livre deste maléfico poder destruidor que é o Coronavirus”.

Vamos acompanhar este momento de oração