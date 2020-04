Dom Benedito aconselha cristãos que têm dinheiro fora do país a transferi-los para o país para o combate da Covid-19

Numa altura em Angola regista 14 casos do Coronavírus o Arcebispo de Malanje Dom Benedito Roberto volta a apelar aqueles cristãos que têm dinheiro fora do país, para que possam se arrepender pelo pecado cometido no sentido de transferirem os seus dinheiros para o combate da Covid-19.

O prelado disse essas palavras durante a missa do Domingo de Ramos, que aconteceu sem fiéis na paróquia Nossa Senhora de Assunção Se-Catedral de Malanje onde durante a homilia Dom Benedito Roberto chama atenção dos fiéis que têm dinheiro para que se juntem aos que estão a passar momento difícil na luta contra o Covid 19.

Dom Benedito Roberto prosseguiu dizendo quem for perdoado e ajudar os que mais necessitam vivera a vida eterna.

No final da sua o Arcebispo de Malanje Dom Benedito Roberto pediu aos fiéis que nunca se esquecerem da Igreja por causa do Coronavírus.