A caritas na diocese de Benguela, está preocupada com o número elevado de famílias vulneráveis do interior e no litoral da província, que o ano passado sofreram com a seca. Com a entrada em vigor do estado de emergência e confinamento social, as famílias vulnerareis passam por dificuldades em conseguirem alimentos para o seu sustento.

Reportagem de Zé Manuel