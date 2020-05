Cardeal Dal Corso “ Cristãos transformem as suas residências em autênticas igrejas domésticas vivas”

Dom Eugénio Cardeal Dal Corso fez este pronunciamento com vista a esclarecer que a ausência nos locais de culto não implica necessariamente o abandono da igreja. Cada um lá onde estiver é a igreja, explicou o Cardeal.

Entretanto, o Cardeal manifestou um desejo profundo de participar das celebrações com fiéis, que se todos cumprimos com as orientações Sanitárias não tarda vai acontecer.

Vamos acompanhar a entrevista