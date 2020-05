“ Tive Fome e deste-me de Comer” Campanha de solidariedade da CEAST, CICA e Caritas

A campanha vai de 19 de Maio a 19 de Junho de 20020, e destina-se a ajudar um número infinito de famílias carenciadas existentes em todo território nacional.

As paróquias da Arquidiocese de Luanda e das Dioceses de Viana e Caxito, são os locais onde se vai depositar as ajudas e também a igreja Metodista do Icolo e Bengo no bairro popular.

A sede da Caritas de Angola também será local de depósito para as cestas básicas sobre tudo para aquelas pessoas que não pertencem a uma dessas paroquias ou a Igreja Metodista.

Quem poder ajudar monetariamente o Banco é BFA, na Conta nº 937091683/ 00 /01

IBAN: AO06: 0006.0000.9370,9168.3016.1

Caritas de Angola.

Vamos acompanhar o Padre Celestino Epalanga, Vigário para pastoral social da Arquidiocese de Luanda.