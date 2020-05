Em momento de confinamento a Rádio é importante para distribuir o evangelho a todos

Este Domingo da Ascensão do senhor celebra-se o dia mundial da comunicação social.

Dom Jesus Tirso Blanco, na sua oração homiletica fez questão de destacar a importância da Rádio Ecclesia que leva o evangelho a muitos lares” Neste dia dedicado a comunicação social estamos a rezar pela expansão da Rádio Ecclesia é muito importante, quantas pessoas se sentem consoladas pelo facto da palavra de Deus estar a chegar aos seus lares, num momento de confinamento em que todas as igrejas estão fechadas”.

O prelado católico fez questão de referenciar que a Ecclesia não so informa noticias da Pandemia, destruição e guerra, mas também leva a própria palavra do senhor que no meio de todas as dificuldades nos sustenta “ não nos iludamos neste momento a palavra de Deus através da Rádio Ecclesia só chega a 16 ilhas, os nossos irmão que estão em vária comunidades ainda não conseguem ouvir a mensagem da palavra de Deus através da Rádio Ecclesia”.

O bispo da Diocese do Lwena alertou ainda ao risco que a sociedade pode enfrentar com a medida do confinamento social, ao ponto das pessoas se esquecerem do sofrimento e a miséria do próximo, apelando a população a desconfinar a mente e a alma para deixar actuar a criatividade do Espírito “ é Justamente o mandamento de Cristo amar o inimigo, estar atento a quem sofre, sermos ministro da reconciliação para unir os corações desavindos”.

O prelado prosseguiu a sua homilia dizendo que é preciso quebrar agora essa nossa rotina das acções que se repetem todos os dias de forma igual para se ser sensível a dor alheia” corremos o risco de não só fisicamente, mas também mentalmente em casa, não estar a ver a miséria, a pobreza, a necessidade dos outros”.