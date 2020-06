Arquidiocese de Luanda realiza Oração do Terço para todos os homens

De Luanda para toda a Angola, através do sinal radiofónico da emissora católica de Angola (Rádio Ecclesia) fiéis católicos, especialmente os homens meditaram com fé os mistérios gozosos do Santo Terço.

Numa iniciativa do Arcebispo de Luanda e Presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé -CEAST, Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, a recitação do santo terço teve lugar na capela da CEAST foi orientada pelo Vigário geral da Arquidiocese de Luanda, Padre Longueki Pedro Bengue.

No Final da oração o sacerdote disse que o convite para oração é sempre pontual e necessária, fundamentalmente neste momento em que o mundo enfrenta a pandemia do novo Coronavirus.

“Dom Filomeno com a oração do santo terço pensou nos homens, mas quem fala do homem fala igualmente da mulher e os filhos que compõe uma estrutura sociológica que é a família”, acrescentou o sacerdote.

No encerramento do mês mariano os fiéis rezaram e pediram o auxílio e o consolo de Nossa Senhora para enfrentar a pandemia do coronavírus.

“Um bom progresso de uma comunidade paroquial nos obriga a olharmos a todas as franjas… e iniciativas como estas vão continuar”, garantiu o Vigário geral da Arquidiocese de Luanda, Padre Longueki Pedro Bengue.

Noticia feita por Anastácio Sasembele