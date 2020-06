Cumprimento das etapas da salvação é a via para uma melhor relação com Deus diz Dom Mbilingi

O Arcebispo do Lubango, Dom Gabriel Mbilingui, disse na celebração eucarística em que comemoramos a solenidade da Santíssima Trindade, na Capela da CEAST, que o cumprimento das etapas da salvação é a via para uma melhor relação com Deus.

O prelado na primeira parte da sua homilia falou do significado do Santissíma Trindade como sendo o mistério central da fé e da vida cristã. É o mistério de Deus em Si mesmo.

Dom Mbilingui também referiu-se aos que manifestam enfraquecimento na fé em Deus diante das tribulações, exortando-os a perseverarem na oração.

Vamos acompanhar a homilia completa