Ecclesia perde director e Diocese de Caxito ganha bispo

A Diocese de Caxito tem um novo bispo trata – se do Padre Maurício Agostinho Camuto, actual Director da Emissora Católica de Angola, o sacerdote foi esta Segunda-feira nomeado pelo Papa Francisco.

Nas suas primeiras declarações à Rádio Ecclesia, pouco depois de tomar conhecimento da nomeação pelo Papa Francisco, Dom Maurício Camuto disse que, antes de mais, pretende conhecer a realidade eclesiástica da diocese, prometendo, todavia, não defraudar as expectativas de cristãos e não cristãos da província do Bengo, vamos acompanhar as primeiras reacções de Dom Maurício Camuto