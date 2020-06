Peregrinação a Muxima este ano não acontece por causa do Covid

De acordo com o Bispo da Diocese de Viana Dom Emílio Sumbelelo, nos moldes em que a peregrinação tem decorrido este ano não acontece devido a Pandemia que o País e o mundo vivi.

A peregrinação acontece normalmente em Setembro no Santuário Mariano que fica a 130 km da Cidade capital.

“ As condições não foram reunidas para conter a moldura humana que o Santuário esta habituado a receber” disse Dom Emílio esta Segunda- feira quando os bispos apresentavam a paroquia de São Paulo de acordo com as normas de culto público católico” no contesto da covid 19.